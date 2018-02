El arrogante de Pablo Iglesias se apropia del plató de 'Al rojo vivo' para aplaudir el plantón de Ada Colau: "Ya era hora"

El líder de Podemos Pablo Iglesias se ha venido tan arriba en el mediodía de este 28 de febrero de 2018 que ha justificado el plantón de Ada Colau al Rey y ha tejido un demagógico y electoralista discurso trufado de siervos, súbditos y realeza--Ana Rosa fulmina a Ada Colau por ser la reina del postureo y de la confusión y por importarle un pimiento el MWC--.

Ni siquiera un tibio García Ferreras, que por momentos ha intentado hacerle entrar en razón, han servido. Iglesias se ha adueñado del plató del programa de laSexta y ha expresado su discurso más incendiario contra la monarquía, aplaudiendo el plante de la alcaldesa de Barcelona a Felipe VI: "ya era hora" que esto pasara--Mamen Mendizábal le mete el dedo en el ojo separatista a una Ada Colau emperrada contra el Felipe VI--.

[...] Ferreras: ¿Pero era necesario un plantón?

Iglesias: De plantón nada

Ferreras: hombre, hubo un gesto de plantón...--Carlos Herrera: "La respuesta del Rey es un zasca a Ada Colau y a los que se visten de cretino con el lazo amarillo" --

Iglesias: Que no que no, Antonio. En el siglo XXI ya era hora que una alcaldesa le dijera al Rey mire usted, a mi me han votado los ciudadanos y yo voy a ser educada con usted; Pero yo no soy sierva de nadie.

Ferreras: No creo que el Rey le dijera a Ada Colau que es su sierva

Iglesias: Bueno, aún hoy en el siglo XXI a unos les gusta que le hagan reverencias

Me muero de vergüenza cada vez que veo a cargos públicos elegidos por los ciudadanos doblar la rodilla

Ferrera: Que nadie dobla la rodilla

Iglesias: Es impropio del siglo XXI. El Rey se permitió decirle a Ada Colau que él tiene que defender la Constitución. Pues no se acordó de la Constitución cuando los desahucios.

"Ya era hora que en el siglo XXI alguien expresara aquello que las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas", remató muy convencido.