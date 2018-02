Todos dan la espalda a Gustavo González en 'Sálvame'

Cuando hasta tus compañeros se cansan de ti y te dan la espalda, es que algo muy feo está pasando. Gustavo, cuando sus compañeros opinan de su relación con María lo lleva francamente mal. No se siente apoyadno ni respaldado, lo que le hace estar en permanente tensión y saltar a la mínima. Mucha más estos últimos días cuando también se han barajado otras posibles infidelidades suyas.

Con la pérdida de María como apoyo fundamental, la situación es realmente crítica para González. Desde que la polémica le sobrevino hará dentro de poco 3 meses, ha ido quedándose solo en el plató en el que antes, además de compañeros, tenía amistades, según recoge Lecturas.

Amigas, o al menos personas que le tenían aprecio, como Belén Esteban. A raíz de los últimos enfrentamientos tras los testimonios de las otras posibles amantes del fotógrafo los dos han enfrentado sus posturas. La tensión entre ellos es insostenible y la de Paracuellos ha llegado a la conclusión de que no quiere saber absolutamente nada de él. "Lo que van diciendo por detrás de mí, me gusta que me lo digan a la cara como hago yo. Te has pasado mucho conmigo porque mi padre es el hombre al que más he querido yo en mi vida ¡Cuidado! Para mí has acabado, como me llamo Belén Esteban. No quiero saber nada de ti. Lo que pienso de ti te lo he dicho".

