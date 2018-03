Ana Pastor y su amarga despedida

La incombustible Ana Pastor nos tiene acostumbrados a ser una mujer de éxito, fuerte y capaz, y sobre todo, una profesional todoterreno que se adapta a casi cualquier formato. Es por ello, que se nos hace raro verla en determinados momentos.

El nostálgico ¿Dónde estabas entonces? de Ana Pastor en La Sexta comenzó su andadura con buenas vibraciones pero poco a poco fue desinflándose y este martes despidió temporada de la manera más discreta posible, según recoge ESdiario.

Y eso que La Sexta, que comenzó emitiendo el programa los jueves, decidió cambiarlo de día para intentar protegerlo de otro formato nostálgico de gran éxito como es la serie Cuéntame cómo pasó de La Uno de TVE.

El cambio a los martes no terminó de sentarle bien a ¿Dónde estabas entonces? que en su última entrega centrada en 1989 se despidió con un 5.8% y 999.000 espectadores a unas horas en las que la película Marte arrasó en Telecinco con un 22.6% y 3.648.000 mientras Cuerpo de élite anotaba un 15.2% y 2.514.000 en Antena 3 y en Cuatro Ven a cenar conmigo: Gourmet edition hacía un 8.5% y 1.438.000 espectadores. Por su parte, La Uno anotó con la película Shall we dance un 7.5% y 1.214.000.

