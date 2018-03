Bustamante está harto de los periodista ’tocapelotas’

Muchas veces los artistas se cansan de la prensa, y aunque se necesitan mutuamente, como en todo buen matrimonio, debe haber peleas y cabreos necesarios, y en este caso, parece que Bustamente lleva razón.

El cantante ha utilizado las redes sociales para desmentir las últimas noticias publicadas sobre él. En una de estas informaciones se aseguraba que tenía un nuevo romance tras su ruptura definitiva con Paula Echevarría (40). Y es que varios medios contaron que David Bustamante (35) tenía una relación con Claudia Montes, una modelo de 39 años de Gijón, algo que no parece ser cierto, según recoge Informalia.

"Lo estáis bordando. Por si no fuera poco inventaros relaciones inexistentes... Ahora vienen y dicen que me he comprado un cuadro en Arco valorado en 2.800€... Cuando es una foto hecha por unos amigos en mi casa... ¡Vosotros mismos os descalificáis!", escribía el cantante, que también hacía referencia a la noticia de su posible nueva adquisición artística.

