«First Dates»: El feo comentario sobre las mujeres españolas de este comensal

First Dates nos tiene acostumbrados a comensales y frases que "hacen historia", pero no precisamente por su trascendencia para la humanidad. Pablo, madrileño de 55 años, fue uno de los aspirantes de más edad que pasó por plató este viernes. «Las mujeres en España se han vuelto egoístas», le dijo a Sobera cuando le recibió a la puerta sin sonrojarse. «Yo no soy ningún osito amoroso. El amor y yo últimamente no nos llevamos muy bien, es decir, los últimos 15 años». Divorciado y con tres hijos, Pablo se considera «más clásico que moderno», lo que demostró cuando dio su primera opinión sobre su pareja: «Tiene los pechos grandes, que en el fondo es lo que todos queremos».

Así hablaba de Maite, la barcelonesa de 50 que se sentó a cenar con Pablo. En un primer momento también fue positiva su opinión sobre el hombre, al que calificó como «muy apuesto». La conversación durante la cena fue animada. Maite y Pablo congeniaron desde el principio, pero ella quedó un tanto pasmada cuando él habló de las muchas veces que su mujer le había echado de casa. «Habrá que ver si tenía razón para echarte o no», le dijo ella, a lo que Pablo contestó que «nunca hay razón para echar a alguien de su propia casa». La cosa siguió sobre ruedas, y finalmente se fueron a su casa con la promesa de una segunda cita.

