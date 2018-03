Rajoy no se corta un pelo en TV con los maleducados Torrent y Colau por su ofensa sin escrúpulos a toda España

Mariano Rajoy fue entrevistado este 1 de marzo de 2018 en 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco y allí arrojó algunas cuestiones de lo más destacadas en el panorama actual, como por ejemplo el compromiso con los pensionistas traducido en un monográfico que se celebrará en el Congreso de los Diputados.

Pero quizás el comentario menos meditado de Mariano Rajoy, el que más le salió de dentro sin imposturas políticas, fue el que tuvo que ver con la afrenta de Ada Colau y Roger Torrent hacia el Rey. Y lo dejó muy claro el Presidente de todos los españoles, que sí ejerce como tal, y no como la alcaldesa de Barcelona o el presidente del Parlament, que solo representan a la mitad de catalanes, independentistas furibundos. 'Nada' Colau se niega a recibir al Rey de España en el Mobile World Congress:

Yo no conozco al señor Torrent y a estas alturas de mi vida no opino sobre la gente que no conozco. Pero sí puedo decir que el otro día quedó claro con la visita del Rey a Barcelona que hay gente que no es capaz de cumplir con sus obligaciones institucionales, que las tienen, y en alguna ocasión han rallado en alguna cosa que se llama mala educación, que creo que todos debemos intentar no tenerla en esta vida.