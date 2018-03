¿Sabes a qué se hizo adicto Mario Casas durante la preparación de su nueva película?

Ates de dedicarse a la interpretación, Mario Casas realizó apariciones esporádicas en anuncios de marcas como Telepizza o Renfe​. Tras varios años trabajando en papeles menores en 2006 logró un personaje fijo en la serie juvenil SMS. Ese mismo año, debutó en el cine de la mano de Antonio Banderas, que le dio la oportunidad de participar en El camino de los ingleses.​ Aun así sus primeros papeles notables en la gran pantalla no le llegaron hasta 2009 con Fuga de cerebros y Mentiras y gordas. Ambas consiguieron buenos datos en taquilla.

Casas visitó el plató de «El Hormiguero» para hablar de su nueva película, «Bajo la piel de lobo», el primer largometraje del realizador y guionista asturiano Samu Fuentes y que se estrena el próximo 9 de marzo, según recoge ABC.

El actor se sorprendió al verse en las pantallas de «El Hormiguero»: «He vuelto a adelgazar un poquito y volver a engordar y es la primera vez que me veo en pantalla otra vez», confesaba Mario Casas. Por si no lo recordáis, el actor sorprendió hace un año con una impactante pérdida de peso -entre 12 y 13 kilos- para meterse en la piel del preso 5.185 de «El fotógrafo de Mauthausen», un internado en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen. Pero antes, para «Bajo la piel del lobo», tuvo que sumárlos: «Tenía diez kilos más y ¡ojo! le gustaba más a las mujeres. No sé si por el aspecto rudo de cazador con la barba o por qué. Eso sí, con un público más adulto». Por culpa de ello, sumó una adicción: «Los donettes blancos».

Comentando el nuevo vicio de Mario Casas, el boxeo, llegó la petición del actor como invitado platino: hacer una demostración con Pablo Matos al público. «Que se que tú también le das», incitaba Casas antes de confesar que su boxeador favorito es Mayweather.

