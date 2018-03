La directora de 'Ara' se pone chula en Cuatro cuando le recuerdan que los golpistas se saltaron la ley y tienen que pagar

Como en el programa de Javier Ruiz, 'Las Mañanas de Cuatro', tienen cabida todo tipo de voces y cuanto más radicales independentistas o antisistema, mejor, este 3 de marzo de 2018 le tocó el turno a la directora del diario separatista Ara.

Esther Vera, eso sí, muy pronto se significó como externa a la tertulia, no sea que se manchase en bajar al fango, y no quiso entrar en debate con los contertulios del programa en cuando le recordaron que si tienen políticos en prisión es por saltarse la ley a la torera:

"¿Cuál es la solución, que no haya juicio, que no haya sentencia, que no haya ley? ¡Se supone que han infringido las leyes!" Los periodistas colaboradores del espacio se preguntaban sobre ello, y la directora de Ara dejaba muy clara altiva su postura:

Yo no os voy a dar la solución, para empezar porque ni soy tertuliana ni he entrado a hacer tertulia. Yo simplemente os digo que se puede intentar acabar con el procés o e puede intentar hacer política con el procés, y hay muchas maneras de hacer política con el procés y muchas maneras de actuar la Fiscalía. Hay un proceso judicial en marcha en el que los jueces pueden actuar de una manera muy dura o menos dura. Se pueden construir casos o se pueden construir menos casos. Somos mayores y hay muchas maneras de actuar. Se acabe como se acabe, en cualquier país civilizado lo que debería haber es una mesa de negociación.

.