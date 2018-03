«First Dates»: La inquietante insinuación de un comensal a su pareja por estudiar Magisterio

"Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa" que díría André Maurois. José Antonio es un estudiante malagueño de 18 años que dice ser chapado a la antigua. Su pareja fue Rubén, también malagueño de 23 años y estudiante de magisterio. A primera vista, no parecía que los dos jóvenes fuesen a encajar demasiado, pero lo cierto es que la charla fue amena y divertida. José Antonio fue bastante cortante con su pareja al comienzo, cuestionando y ridiculizando algunas de las cosas que decía. Cuando Rubén le dijo qué carrera estudiaba Jose Antonio, como quien no quiere la cosa, dejó caer «una carrera muy fácil», lo que no le gustó al aspirante a maestro, según recoge ABC.

No obstante, luego todo volvió a su cauce, y se mostraron tal y como son. Al poco de empezar, Jose Antonio ya se atrevió a preguntarle a Rubén por sus fantasías más íntimas y contaron los lugares en los que les gustaría hacer el amor. La temperatura de la cita fue en aumento, pero al final los dos se echaron para atrás y prefirieron no volver a verse.

