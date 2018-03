María Lapiedra a Gustavo: "¡Si me entero de que me has mentido voy a cortar contigo!"

María Lapiedra está harta de escuchar testimonios de mujeres que aseguran haber estado con Gustavo González cuando el colaborador estaba casado y ya mantenía una relación paralela con ella.

Ante las cámaras de 'Sálvame' muestra confianza en su chico, cree que están siendo víctimas de un 'complot' pero, durante la publicidad, María ha llamado a Gustavo y ha dado rienda suelta este 1 de marzo de 2018 a sus dudas entre gritos.

Una conversación que ha grabado Kiko Hernández y que nos muestra a la colaboradora rotunda:

"¡Si me entero de que me has mentido voy a cortar contigo!"