“Novio a la fuga”: Ella se declara a su ex ante toda España y él sale corriendo despavorido del plató

"Lo único bueno de equivocarse es la alegría que produce a los demás", afirma el dicho popular. Alejandro fue muy tajante en cuanto supo quién estaba al otro lado de la pared: «Es una persona que no quiero ver», lo que no amedrentó a Ana. «A ver si me dejas tranquilo de una vez», le recriminó él. Hace tiempo que los dos no se ven, y la intención de ella era utilizar la presión del directo para que Alejandro accediese a hablar con ella y retomar la relación.

A todo esto, Ana es perfectamente consciente de que él ha rehecho su vida con otra persona a la que ama, pero parece no importarle. Según ella, Alejandro le llamó para decirle que la amaba y deseaba volver con, algo que él niega tajantemente. La tensión se palpaba en el ambiente y Carlos Sobera tuvo que andar con tiento para aplacar los ánimos, según recoge ABC.

A Alejandro se le veía muy enfadado, pues consideraba que era víctima de una encerrona. La discusión fue ganando fuerza, los implicados se cruzaban acusaciones y ella no se cansaba de suplicar una segunda oportunidad. «Nunca encontrarás a alguien como yo», le quiso hacer recapacitar Ana, a lo que él respondió tajante que «esa es la idea». Alejandro, ya superado por la situación, decidió levantarse y marcharse del plató, cogiendo desprevenido a Sobera y dejando a Ana en una situación un tanto embarazosa: la de haber sido rechazada ante media España.

