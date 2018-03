La quiniela de Ferreras sobre el oscuro futuro del procés: "Sánchez no será President, Turull durará muy poco y después, Artadi o Solsona"

"Es el principio del fin de Puigdemont", dice Antonio García Ferreras apenas unos minutos después de que el prófugo expresident de la Generalitat se haya apartado a un lado del procés viendo el bloqueo en el que lo había sumido. El prófugo Puigdemont tira la toalla y señala como 'heredero' al preso Jordi Sànchez

El director de informativos de laSexta entró vía telefónica en el espacio vespertino 'Más vale tarde' de Mamen Mendizábal y allí explicó sus primeras sensaciones al respecto del abandono de Puigdemont. El independentismo olvida a Puigdemont para radicalizarse aún más poniendo de líder a Jordi Sánchez, el peligroso fanático que va de llorón.

Puigdemont está exigiendo un boato para despedirse con este comunicado. Puedo asegurar que no sé si él podrá nombrar los consellers del próximo govern, pero los de ERC ya te digo que no. Y con Jordi Sánchez todo el mundo sabe lo que va a pasar, no va a ser el President porque el Supremo no lo va a permitir. El siguiente en la lista esa Turull, y luego cuando Turull se vea debilitado, ¿qué? ¿Qué puede durar Turull en la presidencia?, ¿dos meses?