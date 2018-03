¿Rancio franquista o hombre de Atapuerca? Un sujeto amenaza de muerte a Miguel Urbán

El elemento en cuestión debió quedar criogenizado allá por los años 50 o 60, en plena dictadura de Franco, y ahora, medio siglo después, parece haber despertado, pero con el ADN de los tiempos más crudos y duros de la dictadura.

El caso es que este sujeto, aprovechando la visita del eurodiputado Miguel Urbán (Podemos) junto con otros parlamentarios al Valle de los Caídos, se dedicó a amenazar de muerte y a proferir varios insultos a esa comitiva política.

De hecho, el individuo, con toda la soltura (o jeta) del mundo, se despachaba así delante de la cámara de 'Las Mañanas de Cuatro':

Yo personalmente les he llamado de todo. Una persona me dice a mí lo que les he dicho yo y, o él va al cementerio o voy yo. Les he llamado hijos de puta, pederastas, violadores, sicarios, lo que son. Ellos han empezado. Mire, en el año 1874 perdieron una guerra, en 1936 perdieron otra guerra y en 2018 va a ser el exterminio definitivo de esos rojos.