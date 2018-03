Gustavo González huye de Telecinco sin dejar vivo ni a uno sólo de los frikies de 'Sálvame'

Como subraya JLM en 'Exclusiva Digital' este 4 de marzo de 2018, "lo del culebrón Gustavo González Maria Lapiedra, que lleva ya tres meses día a día protagonizando la información de 'Sálvame', es kafkiano".



Como comenta sarcástico JLM: "Ya tenemos un nuevo juguete roto víctima del circo mediático que montan cíclicamente la cadena de Paolo Vasile".

Ya tenemos un nuevo "juguete roto" víctima del circo mediático que montan cíclicamente en Sálvame.

El colaborador de Telecinco, Gustavo González, ha estallado este sábado en el Deluxe después de semanas siendo "despellejado"al airearse por sus propios compañeros de plató su agitada y activa vida sexual dando cuenta de sus numerosas amantes.

González se sentaba en el sillón para contestar a las preguntas de Jorge Javier Vázquez y el resto de periodistas habituales (Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño...) después de su separación, de su relación con la actriz porno María Lapiedra y de ver la luz otras muchas supuestas amantes.

La última de ellas, una amiga íntima de la familia, que trabaja cara al público en un pequeño pueblo donde Gustavo veraneaba con su familia ha provocado que el paparazzi estalle y se plantee incluso acudir a los tribunales.

Y es que Kiko Hernández cuenta que esta mujer y su marido formarían parte de un grupo de amigos con quienes el fotógrafo y la madre de sus hijos habrían compartido vacaciones de verano.

Hernández mantiene que la mujer señalada es íntima amiga de la ex esposa de Gustavo y que tiene un gran disgusto desde que supo que el fotógrafo se había separado ya que creyó que era por ella.

Sin embargo, cuando descubrió que la elegida era María Lapiedra se llevó el chasco de su vida.

Con todos estos ingredientes, su paso por el Sábado Deluxe no iba a ser fácil y pronto llegaba la tormenta. Gustavo González ha confesado que se plantea muy seriamente dejar Sálvame y culpaba de ello a sus compañeros. No le hace gracia de que en Sálvame se hable y se especule de las mujeres que han compartido su vida y reconoce que se plantea dejar el programa:

"Tengo momentos de ansiedad, estoy al límite".

Además, el hecho de que a María se le grabara una conversación privada con el paparazzi no ayuda a que cese el estrés por el que está pasando:

"Yo no puedo trabajar en estas circunstancias".

Y como era de esperar confesaba González que se encuentra "abatido psicológicamente"y criticaba abiertamente a sus compañeros por su inhumano comportamiento: