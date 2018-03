La pregunta más guarra de María Lapiedra a Gustavo

El polígrafo del colaborador ha dado para mucho. Han salido a la luz informaciones tan sorprendentes como que el rey emérito ha bromeado sobre él. Algo que no ha convencido a ninguno de los presentes, sobretodo a Belén Esteban. "Yo no me lo creo", afirmaba la colaboradora.

Pero sin duda, lo más llamativo venía con una pregunta nada esperada para Gustavo. "¿En alguna ocasión le has dicho a alguien que lo habías hecho tantas veces conmigo que me habías dejado escocida?", le preguntaba María. Ha sido leerla y provocar las risas de todo el plató, excepto del colaborador que se aguantaba la risa manteniendo su semblante serio. "¿Podemos repetir la pregunta?, preguntaba Jorge entre el revuelo, según recoge Ecoteuve.

"Os juro que no", contestaba el colaborador después de que su pareja volviese a repetir la pregunta.

"Me estoy flagelando, yo quiero un Gustavo en mi vida. ¡Para q

