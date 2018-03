Arcadi Espada pone patas arriba la huelga feminista: "El manifiesto es monjil y putrefacto"

Arcadi Espada está promocionando su libro sobre la investigación judicial a Francisco Camps y este 3 de marzo de 2018 acudió a 'La Sexta Noche', pero allí le preguntaron por otras cosas, como por la huelga feminista que tendrá lugar el próximo día 8 de marzo.

El jaleo se formó entonces porque el controvertido columnista de El Mundo confesó haber cedido su columna dominical en su diario a publicar el manifiesto de la protesta feminista "para que así las mujeres se mueran de vergüenza al leerlo".

Y eso es solo el principio, porque Arcadi Espada tiene una opinión mucho más dura sobre esta huelga de sexo:

"Si usted lee ese manifiesto, aunque sea usted un hombre le sube los colores a la cara, no solo por la sintaxis, no solo por la moral, no solo por el absurdo enloquecimiento de las cuestiones que allí se tratan o se debaten, no solo por ese aire monjil o putrefacto".