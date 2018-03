El espontáneo juez del Tribunal Supremo que es sacado a hombros de TV3 por su estocada a España

Aún retumban los ecos de los aplausos que cosechó este sábado 3 de marzo de 2018 el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien se despachó a gusto en el programa 'Preguntas frecuentes' de la objetiva TV3, donde pinchó en hueso y se puso el mundo por montera saliendo al quite.

Quiso poner a su manera el bragado juez los puntos sobre las íes, tras calificar el periodista Pablo Montesinos al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, como un "fugado de la justicia porque no quiere dar la cara ante los tribunales":

"Fugado, en absoluto, y si no que algunos recuerden la serie de El Fugitivo. Era un señor que estaba escondido, huido, pero fugado no porque está a disposición de la justicia, ya que el señor Llarena puso en marcha una orden detención y la retiró. Me gustaría que algún día explicara a los españoles por qué un juez retira una orden de detención. Yo no lo he visto en la vida".