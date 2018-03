A Évole le 'estalla' su vergonzosa foto con Otegi cuando intenta arrinconar a Feijóo con su pasada relación con un narco

A Jordi Évole le 'estalló' en el peor momento de la entrevista su intento de arrinconar al invitado de la noche del 4 de marzo de 2018, Alberto Núñez Feijóo, su deshonrosa foto con un condenado por terrorismo como Arnaldo Otegi.

Recordemos que Otegi y Évole se fotografiaron sonrientes, en una estampa de suma complaciencia, cuando el dirigente abertzale, y ex miembro de ETA, accedió a participar en un 'Salvados'.

Fue el día de la misma entrevista en el que Otegi le reconoció al reportero de laSexta con total frialdad y cinismo que, el día que sus compinches de ETA asesinaron a sangre fría y tras una cuenta atrás siniestra, a Miguel Ángel Blanco, él se fue a la playa.

Una confesión así no merece ninguna foto post-entrevista, pero Évole y su equipo son muy libres de elegir los retratos que luego decoran el salón del programa.

Pues bien, Évole intentó arrinconar al presidente de Galicia por su pasada relación con un narcotraficante, al que le unen algunas fotos en el yate de este último en los años 90 cuando ambos eran amigos o conocidos.

Feijóo siempre ha mantenido que él en ese momento desconocía en qué actividades andaba metido su anfitrión pero su propia tibia defensa fue insuficiente ante las acometidas del reportero, que había olido la sangre e hizo bien su trabajo.

Évole empezó regalándole el libro de 'Fariña', de Nacho Carretero, recientemente retirado del mercado y que narra algunos hechos que hablan de la supuesta relación de Feijóo con el narco gallego:

Feijóo: Sé que hay algún párrafo que habla de mi. Pero no me lo he leído. No sabía que llevaba dos años en el mercado.

Évole: Ya debe saber de que parte de su biografía habla el libro. En el libro se habla de estas fotografías con el narco gallego Marcial Dorado. ¿Este es el momento más delicado de su carrera política?

Feijóo: Tuve que dar explicaciones pormenorizadas de lo que ocurrió hace 20 o 25 año en mi vida y con las personas con las que tuve algún tipo de encuentro.

Évole: Estas fotos eran de bastante antes a las que las publicase El País en 2003

Feijóo: Sí, exacto. Son unas fotos difíciles de explicar. Sabía que existían porque cuando se hizo un registro de esta persona aparecieron las fotos que allí tenía.

Évole: ¿y no era un secreto de sumario la investigación sobre Marcial Dorado?

Feijóo: Yo no estaba en ningún sumario.

Évole: ¿y se lo comentó usted a Rajoy?

Feijóo: Por supuesto. Y al presidente Fraga también

Évole: ¿y qué le dijo Rajoy? ¿Alberto, sé fuerte?

Feijóo: Le expliqué cómo había conocido a esta persona. Yo asumo mi biografía. Cuando le conocí no sabía nada sobre su actividad ni en qué podría estar involucrado

Évole: ¿usted no sabía nada?

Feijóo: ¿Usted se cree que si yo sabía de qué iba a ser involucrado yo me iba a hacer fotos con él?

Évole: Me llama la atención porque hemos hecho un estudio de noticias sobre Marcial Dorado y es que en La Voz de Galicia ya salió 66 veces relacionado con el narcotráfico y algunas de ellas en portada. Esto es de 1990. Hubo 18 en El País, 20 en ABC...¿usted no leía la prensa?

Feijóo: ¿Usted cree que si yo hubiera sabido todo eso, qué ganaba yo? Esa es la verdad

Évole: Es muy difícil que usted no se enterase de quién era Marcial Dorado.

Feijóo: Soy muy ingenuo a esos efectos. He aprendido. Ahora cuando me invitan lamentablemente tengo que preguntar primero '¿este quién es?'.