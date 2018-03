El soberbio KO de Ferreras a Verstrynge por su penosa amnesia selectiva con los golpistas

Que Jorge Verstrynge no está en sus cabales ya lo hemos denunciado en repetidas ocasiones en Periodista Digital, pero como Antonio García Ferreras se empeña en mantenerle un altavoz semanal en su 'Al Rojo Vivo' de laSexta, no queda más remedio que seguir haciéndolo. Verstrynge no está en sus cabales y asegura a Ferreras que Cataluña está como la Polonia ocupada por los nazis.



Este 5 de marzo de 2018, hasta el propio periodista y director de la cadena tuvo que meter en vereda al gurú podemita que campa a sus anchas en la opinión política, últimamente siempre del lado de los independentistas más rancios y radicales. Y eso que no fue la primera vez. Ferreras mete un repaso abismal a las bobadas de Verstrynge y el 'indepe' de palo se revuelve: "¡No seas inquisidor!"

Pretendía defender, amnésico perdido Verstrynge pero solo para lo que no le interesa, que los separatistas no han hecho nada malo cuando han estado en el gobierno, para venir a concluir que no pasa nada porque se les deje formar gobierno, si total, no van a ir corriendo a la independencia. Lo cuenta Verstrynge como si no hubiera pasado ya eso mismo y como si en Cataluña nadie se hubiera saltado la ley. Menos mal que Ferreras en esta ocasión no estuvo por aguantar las bobadas del 'profesor' y le metió un par de revolcones hasta el KO final. El podemita Verstrynge enloquece del todo y acusa al Estado de querer asesinar al prófugo Puigdemont:

Verstrynge: Madrid pensaba que después del 155 habría una transición suave y otros gobernantes y tocaríamos todos el violín. Pero si Madrid quiere un gobierno en Cataluña no va a tener más remedio que dejar de presidente a Puigdemont. Habrá gobierno y será independentista. Pero eso no significa que se irá inmediatamente a la independencia, sino que planteará asuntos relacionados con la independencia y otros que no. ¡No hay que ponerse histéricos! No hay que olvidar que Puigdemont juega con un arma terrorífica, ¡que es el presidente legítimo de Cataluña!

Ferreras: Legítimo... Legítimo pero se saltó la ley... Que es una cosa un poquito básica pero son las reglas del juego.

Verstrynge: Ah bueno, ya.

Ferreras: Es que hay una cuestión en política que está establecido en unas reglas del juego, y están para respetarse.

Verstrynge: Sí, sí. Ahora dígame usted cómo se cambian las reglas del juego para que los catalanes puedan expresar su voluntad.

Ferreras: Los catalanes expresan su voluntad cuando votan.

Verstrynge: Claro, y por eso iban a votar en un referéndum.

Ferreras: Profesor, Ciudadanos primera fuerza de Cataluña. Nunca jamás se imaginó algo parecido.

