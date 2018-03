El patinazo de esta comensal ha hecho partirse de risa a Twitter

La noche no estuvo demasiado animada este lunes en First Dates, con comensales de personalidad discreta, muy lejos de los esperpentos que tienen la costumbre de sentarse a cenar en el restaurante del amor. Las citas que se vieron en Cuatro parecían haber sido emitidas antes decenas de veces, por lo previsibles que eran. Solo al final, con Plácida y Manel, la cosa se animó un poco.

Ella dijo ser una gran seguidora de los horóscopos, dato al que la da mucha importancia antes de emparejarse. Por ello, al poco de sentarse a cenar, le preguntó a Manel por su signo zodiacal, añadiendo que ella era «Sagitario, igual que mi hermana gemela», una afirmación absurda por evidente y que convirtió a Plácida en objeto de burla en las redes sociales, según recoge ABC.

Por su parte, Manel debió de llegar caliente a la mesa, porque no hizo más que hacer chistes con segundas intenciones que acabaron por aburrir a Plácida. En cuanto trajeron la comida soltó una de las más evidentes, cuando le hizo saber a su pareja que «hace mucho que no me como una almeja, con lo que me gustan...». Tal vez tenga ocasión de comerse una a no mucho tardar, pues Manel y Plácida salieron de First Dates con la promesa de tener una segunda cita.

