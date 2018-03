"No me preocupa la audiencia, me preocupa Paolo Vasile porque ha confiado en mí"

Cámbiame comenzó a finales de enero una nueva etapa con otra mecánica en la que Pelayo se ha mantenido en calidad de jurado, con Fiona Ferrer. El programa no pasa por un buen momento de audiencia -La Ruleta lidera la franja-, pero el estilista no se muestra preocupado por ello.

"No me preocupa la audiencia, me preocupa Paolo Vasile", dice en una entrevista a la revista Glamour. 'Que es quien te paga, ¿no?', pregunta la publicación. "No es el que me paga, es el que ha confiado en mí cuando no había hecho televisión en mi vida. Entonces, si Vasile decide que yo esté ahí y haga eso, es que yo puedo dar palmas con las orejas si Vasile me lo pide", según recoge Ecodiario.

El estilista también explica que le gustaría seguir creciendo en televisión y acabar presentando algún gran formato como los que ahora emite Telecinco.

"Me gustaría un Supervivientes, La Voz, un Got Talent No quiero parecer que le quiero quitar el puesto a ninguno de esos presentadores pero un formato parecido es lo que me gusta hacer. Me gusta conectar con el público y quiero algo con lo que pueda hablar con la gente que viene al programa", explica.

