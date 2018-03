¿Para qué el enfangado show del Congreso, si Ferreras ya tiene visto para su sentencia su juicio a Camps?

Antonio García Ferreras se quejaba después de dedicar su 'Al Rojo Vivo' de este 6 de marzo de 2018 casi como un monográfico a la comparecencia de Francisco Camps en la comisión de investigación en el Congreso:

Claro que Camps lo sabía, si lo dicen todos los que ya han confesado, no es que pasara por allí y no se enterara, ¡es que estaba absolutamente al tanto! Lo dice Ricardo Costa, lo dice la Fiscalía, lo dicen los empresarios lo dice Hacienda, lo dice la Policía.

Pues si Ferreras ya lo sabe todo, tiene su juicio juzgado, la sentencia preparada y emitida por televisión, ¿para qué el resto del penoso show del Congreso lleno de fango hasta los topes? "En política, los juicios auténticos no son los que sentencian los jueces sino los que hacen los periodistas".

El rebote supino de Camps contra la chula independentista Ester Capella por preguntarle por el país valenciano.

No le gustó nada a Ferreras la intervención de Toni Cantó preguntando a Camps, y esos comentarios sobre su conocimiento mutuo así como la creencia del de Ciudadanos de que el ex del PP no se ha enriquecido personalmente. Ni siquiera le llegó a convencer a Ferreras que también finalmente la disputa entre Cantó y Camps terminara en una cierta refriega. Aquí el vídeo completo:

Ferreras ajusticia a Camps después de la refriega del investigado con Toni Cantó.