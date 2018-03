Telecinco descuelga el cuadro de Mercedes Milá de su 'paseo de la fama' y pone otra cara

Al mal tiempo buena cara, o nueva según el caso. Mercedes Milá ya es historia en Telecinco. La cadena de Fuencarral ha retirado su cuadro de su conocido 'paseo de la fama', en el que se encuentran los rostros más visibles de la cadena como lo son Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana o Pedro Piqueras.

Después de no llegar a un acuerdo económico para presentar Gran Hermano - le sustituyó Jorge Javier-, su último programa ha sido Convénzeme, un espacio literario en Be Mad. Sin embargo, no ha sido renovado, según fda cuenta 'Ecoteuve'.

A esto se une su acercamiento a La Sexta, ya que hace unas semanas fue entrevistada por Ana Pastor en ¿Dónde estabas entonces?, además de su visita a El hormiguero de Pablo Motos. De hecho, la periodista de El Objetivo afirmó para ECOTEUVE.ES que sería un fichaje perfecto para la cadena: "Me encantaría verle entrevistado a políticos en La Sexta".

El cuadro de Mercedes Milá ocupaba hasta hace poco un lugar muy envidiado en los pasillos de Mediaset, pero la emisión de Sálvame este lunes 5 de marzo de 2018 ha confirmado que su fotografía ha sido reemplazada por la de Bertín Osborne, presentador de Mi casa es la tuya.

Así intentaron sobornar a Mercedes Milá antes de entrevistar a Adolfo Suárez en TVE