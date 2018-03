«First Dates» intenta colar como nuevo un programa repetido

«Los solteros de First Dates llevan todo el día pensando solamente en enamorarse». Así anunciaba en Twitter el programa de Cuatro su sesión de este martes. En efecto, mientras haya solteros obsesionados con «encontrar el amor» la permanencia del programa de Carlos Sobera está garantizada. Siendo así, todo indicada a que tendremos First Dates para rato.

El gancho del programa está en la diversidad, en la amplia gama de parejas que intentan enamorarse delante de millones de españoles. Si el espectador pone Cuatro en busca de ternura y de parejas poniéndose ojitos, lo encontrará. Si el espectador, que es lo más común, busca morbo, excentricidad y extravagancias, lo hallará con creces. Y van ya cerca de 580 programas, una cifra de la que muy pocos formatos pueden presumir. Tal vez sean demasiados, al menos lo suficiente para sospechar del programa de citas de Cuatro, según recoge ABC.

La primera en pisar el programa este martes fue Nerea, una madrileña de 23 años que responde a un perfil muy habitual en First Dates: la del adulto con mentalidad de usuario de guardería. «Me encantan los ponis, los corazones, las cosas rosas, Disney...», así se presentó nada más aparecer en cámara. Pero eso no es lo importante, lo importante es que esta cita ya había sido emitida hace unos meses por el programa, como enseguida se dieron cuenta los seguidores de First Dates por Twitter.

