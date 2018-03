Kiko Matamoros confiesa el pastón que debe a Hacienda y el que ha rechazado en 'Supervivientes'

Kiko Hernández se fue este 6 de febrero de 2018 a Sálvame para contar una noticia que afectaba gravemente a uno de los ex colaboradores del programa.

Aunque en un primer momento no desveló su nombre, contó que este estaría a punto de perder su casa por la gran deuda que mantiene con Hacienda (Kiko Matamoros va a perder su casa por su millonaria deuda con Hacienda según Kiko Hernández).

Minutos más tarde, Kiko Matamoros entraba en directo por teléfono para confirmar que si tiene ese conflicto con la Agencia Tributaria, pero que en ningún momento sus propiedades han corrido peligro.

Matamoros aseguró además que si se llega a un acuerdo, la deuda se verá "sustancialmente reducida".

"Es absolutamente falso que vaya a perder la casa. Mis relaciones con el banco que tiene la hipoteca son excelentes y siempre que he tenido un problema de liquidez me han esperado".

Eso alegó el madrileño antes de desvelar la cantidad que le ofrecía Telecinco por participar en su próximo reality.

"Si me hubiera hecho falta el dinero, me hubiera ido a Supervivientes, que me ofrecían 30.000 euros semanales. Y no lo he hecho".