Kiko Matamoros va a perder su casa por su millonaria deuda con Hacienda según Kiko Hernández

Este martes 6 de febrero de 2018, Kiko Hernandez lanzaba una de sus 'bombitas' nada más comenzar 'Sálvame'. El ex concursante de Gran Hermano aseguraba que tenía una información muy preocupante de un excompañero del programa, en concreto un acuciante problema económico por el que esta persona en cuestión estaría a punto de perder su casa. Hernández solo lo cebaba, sin dar el nombre.



Poco después era otro Kiko, en este caso Matamoros quien volvía a su ex programa interviniendo telefónicamente para desmentir la información de Hernández. El excolaborador del programa negaba que estuviera a punto de perder su casa "es rotundamente falso", pero confirmaba que tiene una deuda con Hacienda afirmando que quiere saldarla (claro no le queda otra opción), según recoge Exclusivadigital.



Pero las especulaciones continuaban y Matamoros cifraba en concreto su deuda con el fisco español: 1.000.400 euros y decía "estoy intentando negociar con Hacienda y llegar a un acuerdo de la cantidad que a mí me parece justa y razonable, hay un conflicto en cuanto a la aplicación de terminados preceptos". Además, según el ex colaborador, si llegan a un acuerdo, esa deuda "se verá sustancialmente reducida".



"Si me hubiera hecho falta el dinero habría ido a ‘Supervivientes' o estaría trabajando ahí o en otro programa" decía categóricamene Matamoros que a la vez negaba que tuviera ninguna casa en venta. "Se ha reducido la deuda y se han acordado unos plazos y una fórmula de pago. De verdad que ni nadie me va echar de mi casa" terminaba diciendo el marido de Makoke.



Como siempre decimos, el tiempo será el juez que dictamine lo que ocurra.

