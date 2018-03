La amenaza de la exmujer de Gustavo González a María Lapiedra

Parece que la exmujer de Gustavo González está muy cansada de ser el centro de la polémica del culebrón de su ex marido y de lo que dice María Lapiedra, actual novia del colaborador de 'Sálvame'.



Según contó Kiko Hernández Hernández este martes, Gustavo ha recibido una llamada de su ex en la que le ha enviado una clara y peligrosa advertencia: "después del ‘Deluxe' le dijo, ‘como la ‘fruta' (todo el mundo entiende lo que quiere decir con este término) de tu novia me vuelva a nombrar en un plató de televisión, la que se sienta el próximo sábado y cuenta todas tus m... soy yo", según recoge Exclusivadigital.



"Tienes otro topo, Gustavo", avisaba Kiko Hernández a su compañero de ‘Sálvame' y es que alguien le ha contado la llamada que el antiguo colaborador de '¿DEC?' recibió tras su intervención en ‘Sábado Deluxe' donde la ex actriz porno le formuló preguntas muy comprometidas sobre su ex (obviamente con el beneplácito de González) y la aludida se ha cansado reaccionando con esa presunta llamada



María Lapiedra no confirmaba que esta llamada se hubiera producido y contestaba a su manera con un escueto: "puede ser".



María Patiño como Gema López asisten un tanto perplejas a la polémica de su amigo Gustavo, no llegando a entender en muchas ocasiones su comportamiento y, ante la información dada por Kiko Hernández, piensan que su exmujer no hablará en los medios. Gema López cree ver una doble intención en todo lo ocurrido y decía a María Lapiedra: "Gustavo te está utilizando para que la otra parte salte. Después de estos tres meses, ya no lo conozco".

