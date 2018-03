Andrea Levy planta cara con firmeza a la matona feminazi que Javier Ruiz utilizó para montarle una encerrona

Por un lado tenemos a la fanática Ana García, representante del Sindicato de Estudiantes, que en su fuero interno desearía haberse levantado este 8 de marzo de 2018 en la San Petesburgo de 1917 pero que se ha tenido que conformar con hacerlo en la España del siglo XXI. La Historia es así de caprichosa y no espera a sus héroes, pero todo se andará.

Por el otro a Andrea Levy, que acostumbrada a ver cómo le ponen habitualmente en la diana sus paisanos nacionalistas catalanes por el imperdonable delito de militar en el PP se ha cansado de tanta vaina y ha plantado cara a esta portavoz -o portavoza, que hoy en día todo vale-, cuyas soflamas esperemos que las haya aprendido en casa y no en la universidad, porque entonces el futuro pinta un horizonte más que cárdeno.

Y entre medias Javier Ruiz, presentador de 'Las Mañanas de Cuatro', que ha dejado soltar todo tipo de burradas a García para posteriormente ponerle a Levy en bandeja para que se despachase con ella, en el marco de la Huelga del 8M donde un sector de las mujeres reparte carnets de buena feminista según su particular criterio.

Las del PP, por si alguien lo dudaba, no lo son. Y lo que más indignaba a García, encima viven en barrios buenos. Eso es lo verdaderamente importante en esta cuestión.

Andrea Levy: No había entrado yo para hacer una confrontación porque no es un día para ello

Javier Ruiz: claramente, claramente

Andrea Levy: Ella ya ha tenido su turno, y si no te importa ahora tengo yo el mío porque esto no va a hacer ningún favor, creo que no va a hacer ningún favor esta confrontación. Yo entro en mi turno

Javier Ruiz: Déjame despedir a Ana García

Ana García: Parece que algunas se ponen muy nerviosas. [...] Hoy luchamos contra las medidas concretas a la que nos condenan políticas como Andrea Levy que viven en barrios muy distintos a los que vivimos el resto de las trabajadoras y que aprueba políticas que nos golpean.

Andrea Levy: Sinceramente, yo entro en tu programa encantada pero esto es inadmisible. Esta chica que no me conoce de nada, ¿qué sabe de mi? ¿qué sabe a que se dedican mis padres? ¿es hoy un día para señalar por el hecho de no compartir unos principios que para ella hay que atacar? Me parece surrealista que diga que vivimos en barrios distintos.