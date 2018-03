El bestial corte de Buenafuente a Mercedes Milá por pasarse de "borde"

Todo un show al viejo estilo, un duelo en tda regla del que ninguno salió bien parado.

Mercedes Milá y Telecinco ha terminado de partir peras, pero por si quedaba alguna duda este martes la despejó la propia presentadora en el late motiv de Andreu Buenafuente en Movistar: "A mí no me hables de Telecinco que ahora estoy en #0". (Telecinco descuelga el cuadro de Mercedes Milá de su 'paseo de la fama' y pone otra cara).

Lo que sí dijo, según da cuenta 'EsDiario', fue que le dolió muchísimo que dijeran que se marchó de Gran Hermano por dinero: "Eso es mentira podrida. Me dolió muchísimo" pero recordó que no le subieron el sueldo desde que arrancó el reality:

"En 2000 empieza GH. Telecinco y Zeppelin montan el pifostio, ganan dinero a espuertas con ese éxito y durante 16 años no me suben ni una vez el sueldo. ¿Cómo es posible? No digo que me doblen o tripliquen. Pero un poco, una ilusión, sí".