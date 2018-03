El gran secreto sobre la situación económica de Gustavo González

'Sálvame' comenzaba esta tarde con una de sus 'bombas internas' que ya se están haciendo costumbre, anta la falta de contenidos externos y para cubrirse en salud de posibles demandas de terceros. Una persona que no sale en pantalla había grabado una conversación a Kiko Hernández en una pausa de publicidad y el colaborados afirmaba: "Esto es lo más gordo que se va a liar en mis nueve años de programa"

La persona con la que mantuvo esta charla en el plató de 'Sálvame' es María Lapiedra y una cámara habilmente dirigida a ellos captó esta conversación.



Kiko Hernández hacía el juego al principio de negarse en rotundo a que se emitiera,pero ¡Oh,la la! la dirección del programa tomaba la decisión de hacerlo, sgeún recoge Exclusivadigital.



Cuatro son las "bombas" de la conversación que han mantenido Lapiedra y el colaborador y hoy, hemos podido ver la primera, según recoge la web de T5



Las cámaras grababan el momento en el que María Lapiedra le decía a Kiko Hernández que su novio Gustavo González no tiene problemas económicos: "Yo he visto que tiene pasta en la cuenta, a veces ha entrado en la banca online y lo he visto"





La verdad es que esto ya son terrenos muy delicados y no creemos que le pueda hacer ninguna gracia a la ex mujer del colaborador y madre de sus hijos. (VER VÍDEO)

