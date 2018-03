Jorge Javier Vázquez le hace la pelota a Roberto Leal

Jorge Javier Vázquez dedica en su blog de la revista Lecturas unas amables y bonitas palabras a Roberto Leal, presentador de 'Operación Triunfo', así como su reconocimiento al arrollador éxito del talent musical de La1 de TVE, algo que según dice "Jamás pensé que esta edición se fuera a convertir en un fenómeno."



En su articulo el presentador de 'Sálvame' y próximamente 'Supervivientes' afirma que "Resucitar el formato me parecía una empresa arriesgada que tenía todos los números para convertirse en un fiasco. Me equivoqué, como de costumbre", según recoge Exclusivadigital.



Sobre el presentador de TVE comenta "Y me alegro por Roberto Leal, porque lleva muchos años trabajando en televisión y ha sabido aprovechar una excelente ocasión para mostrar lo aprendido en redacciones y platós. El triunfo de Roberto Leal debe servir de ejemplo a los que quieran dedicarse a lo nuestro. A veces, en nuestra profesión, el trabajo también tiene su recompensa."

