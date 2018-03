Paolo Vasile humilla públicamente a Mercedes Milá y ella ataca contando la verdad sobre su sueldo

La guerra está abierta entre la otrora estrella de Telecinco, Mercedes Milá, y Mediaset.

Hace unos días Paolo Vasile decidía -en una medida difícil de entender- retirar del "pasillo de la fama" de Telecinco el retrato de la periodista catalana y presentadora icono de ‘Gran Hermano', algo que le llegaba de manera inmediata a la ofendida (Telecinco descuelga el cuadro de Mercedes Milá de su 'paseo de la fama' y pone otra cara ).

Curiosamente, horas después reaparecía -tal y como ha publicado Periodista Digital- en un programa de televisión.

Lo hacía en '0' de Movistar para conceder una entrevista en ‘Late Motiv' a Andreu Buenafuente (Mercedes Milá deja helado a Paolo Vasile contando su verdad y despellejando a Telecinco).

Y es verdad que ella dijo que no iba a hablar de Telecinco pero "quemada" por los últimos acontecimientos en su ¿todavía? Cadena lanzó importantes puyas a Mediaset, relacionadas con su marcha de ‘Gran Hermano'.

"A pesar de lo que han dicho de que yo no hice Gran Hermano por dinero, es mentira podrida total", comenzaba diciendo la periodista catalana después de que Buenafuente recordara que se había dicho que se iba del concurso de la casa de Guadalix de la Sierra por un asunto económico.

"Aquello me dolió mucho porque es mentira. No soy codiciosa. ¿Tú crees que alguien es codicioso cuando Zeppelin y Telecinco ganan dinero a espuertas con Gran Hermano y durante 16 años no me suben ni un día el sueldo?"