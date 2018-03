Risto abronca a un concursante por sus faltas de respeto al jurado

Hacia el final de la gala, Mr. Basic, un mimo que en su primera audición sacó a Risto al escenario, eligió esta vez a Jorge Javier. Allí estuvo el presentador acompañado de un hombre musculoso, cosa que le gustó basatante y comentó que «de llegar a saberlo, hubiese subido antes». Pero poco le duró el gozo, porque pronto el mimo le tapó los ojos y comenzó su espectáculo, según recoge ABC.

Al terminar, el jurado tenía opiniones divididas, pero la más cortante de siempre fue, como siempre, la de Risto. Cuando el catalán empezó a hablar, el aspirante no le prestó atención y se puso a mirar el público, algo que no le gustó mucho a Mejide: «Mírame cuando te hablo. Una cosa es que seas mimo y otra que seas sordo». No fue lo único que le afeó, pues también le pareció fatal que le tapase los ojos a Jorge Javier durante nu número: «Es una falta de respeto subir a alguien a un escenario para cubrirle los ojos. A Jorge Javier lo vi pasarlo mal, porque una cosa es que te rías con él y otra que te rías de él». Como era de esperar, el mimo Mr. Basic no obtuvo el apoyo suficiente para pasar a la siguiente fase.

