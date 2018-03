Ana Rosa y su huelga: "Como periodista quería informar y como mujer, parar"

La presentadora ha explicado su decisión de cancelar el programa a última hora, ya que la víspera había explicado que el 8M se ausentaría del mismo en un momento determinado y que lo dejaría "en buenas manos".

"Fue una decisión personal, en conciencia y con el apoyo de la cadena", ha dicho. "Quiero agradecer el apoyo de los directivos de la cadena. Hicimos lo correcto, no solo no viniendo yo, sino que el programa no se emitiera", sgeún recoge Ecoteuve.

"Ha habido una dicotomía de las periodistas entre sí informamos o paramos. Como periodista, quería informar y como mujer, parar", ha detallado.