Montero saca su veneno con Ana Rosa: la podemita le pide cuentas a la presentadora por sus dudas con la huelga feminista

Irene Montero se ha destapado como la buena comunista que es. La podemita ha aprovechado el gran éxito de la convocatoria de las manifestaciones de este 8 de marzo de 2018, en el marco de la reivindicación del día de la mujer trabajadora y del feminismo en general para ajustar cuentas con la presentadora Ana Rosa Quintana.

A Montero le preocupa poco que Quintana sea mujer como ella. El delito de la presentadora es ser empresaria y tener éxito. Y haber sido azote de la ideología podemita.

Así pues, esta vez la periodista de T5 estaba en una situación delicada porque ella misma aseguró al presidente de Gobierno Mariano Rajoy durante una entrevista reciente que ella no haría huelga porque "mi función es contar lo que pasa y voy a ayudar más así".

El caso es que Quintana sí hizo la huelga y decidió cancelar la emisión del espacio a ultimisima hora. Estas dudas han llevado a Montero a pedirle cuentas en la mañana de este 9 de marzo de 2018, cuando ha sido entrevistada para valorar el éxito de los paros y las manifestaciones.

Quiero aprovechar para reconocerte porque te vi dudosa con la huelga

Soltó con toda la maldad del mundo Montero, a pesar de que la periodista protestaba: "no, no no es verdad", masculló.

"Cuando vi que tu programa no se emitía no pude sentir más orgullo", le concedió Montero, después de comprobar que sus palabras habían hecho ya el daño buscado.

ANA ROSA: "HICIMOS LO CORRECTO"

La presentadora ha explicado su decisión de cancelar el programa a última hora, ya que la víspera había explicado que el 8M se ausentaría del mismo en un momento determinado y que lo dejaría "en buenas manos".

"Fue una decisión personal, en conciencia y con el apoyo de la cadena", ha dicho.

"Quiero agradecer el apoyo de los directivos de la cadena. Hicimos lo correcto, no solo no viniendo yo, sino que el programa no se emitiera", según recoge Ecoteuve.

"Ha habido una dicotomía de las periodistas entre sí informamos o paramos. Como periodista, quería informar y como mujer, parar", ha detallado.