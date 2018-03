La cita más tensa de «First Dates» acabó a “puñaladas traperas”

Los veteranos de la noche fueron Vicente y Yolanda, de 54 y 48 años. Él, sevillano, trabaja como mecánico y presumió de «haber tenido siempre pareja». Yolanda es una mujer valenciana con un look un tanto peculiar para su edad que se gana la vida como azafata y asegura «necesitar muy poco para divertirse». Y no lo ponemos en duda: necesitará poco para divertirse, pero algo más que Vicente, que se le quedó corto a la valenciana, según recoge ABC.

La cita fue fría como el hielo, y el tema de conversación más animado fue el tiempo: calor, frío, lluvia, nieve...Eso fue de lo que hablaron tras agotar el interrogatorio de rutina, del que ninguno de los dos quedó satisfecho. Cuando él dijo que su trabajo era el de mecánico ella quedó un tanto descontento, pues a lo que parece andaba en busca de un broker de Wall Street. A él le pasó algo parecido con su trabajo, y con semejante insatisfacción no es posible entablar relación alguna. Cuando llegó la hora de decidir la respuesta de ambos fue la esperada. Pero no quedaron contentos con el no a secas, sino que Vicente tuvo que sacar a relucir su orgullo herido y reprocharle a Yolanda que «no estaba a mi altura», a lo que ella respondió tajante: «Tampoco tú a la mía».

VÍDEO DESTACADO: 'First Dates': Él la llama vieja y ella lo deja en ridículo con dos palabras