La pareja de Joaquim Forn dice en TV3 que "le cuesta" dar la mano a Enric Millo (PP)

El día de la mujer trabajadora, rebautizado como día de la huelga feminista, Xavier Graset, decidió entrevistar en su programa 'Mes 324' a una mujer, Laura Masvidal. No fue presentada como profesional de comunicación o publicidad, no, fue presentada como 'pareja de Joaquim Forn', lo que no queda del todo claro que vaya en consonancia con la principal reclamación del día.

Hace tiempo que TV3 y el resto de medios de la corpo indepe se dedica a pasear a los familiares de los cuatro presos preventivos acusados de estar vinculados a los sucesos del 1 de octubre en sus distintos espacios.

La misma Laura Masdival, pareja del ex consejero de Seguridad, estuvo ya en 'Tot es Mou' de TV3 el pasado 31 de enero, y este 8 repetía en el programa de 'Mes 324' también de TV3, con Xavier Graset, para que volviera a denunciar la trágica situación que viven su familia y para denunciar que lo que ocurre es un escarnio contra Forn.

Laura Masvidal, que mostró su convencimiento de que su pareja es un 'preso político', aseguró que muchas autoridades criticaban la prisión preventiva entre los que citó a 'muchos catedráticos' (debe referirse a Javier Pérez Royo) y hasta al Papa Francisco.

Además criticó a España asegurando que recortaba libertades: "cierran webs, cierran libros, vulnerar derechos". Y dijo que lo ocurrido era un fracaso para la política.

Laura Masvidal quiso dejar claro que tenía un gran talante: "Me encontré en un restaurante con la ministra Dolors Montserrat y el Sr. Enric Milló [ex dirigente de CiU que se pasó al PP y ahora como Delegado del Gobierno es la figura más odiada del independentismo].

"Rápidamente me acerqué a darles la mano y hacer eso me costó, pero lo hice".

Masvidal asegura que agradecieron el gesto, pero quizá Masvidal no contemplaba es que el hecho de que ‘le costara' dar la mano a Dolors Monserrat y Enric Milló, que son tan catalanes como ella, evidencia la situación en la sociedad catalana.