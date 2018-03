Marhuenda se revuelve contra la periodista que intentó hundirle en Twitter y silencia el sucio ataque de Elisa Beni

Francisco Marhuenda explicó en la red social Twitter este 8 de marzo de 2018 por qué no le gustaba la huelga feminista del 8-M, a la que calificó como "un poco pija", y se encontró con una respuesta muy ventajista y sesgada de una periodista que evidentemente alentó a la masa feminista contra él:

Esta huelga es un poco pija. De muchas mujeres que no han tenido ningún problema serio en su vida. Jamás he visto en una redacción que se discrimine porque seas hombre o mujer @eslamananadeFJL

De modo que este 9 de marzo de 2018 en 'Espejo Público' de Antena3 el director del periódico 'La Razón' aprovechó para revolverse contra este ataque feminista exacerbado:

Es una mentira que tú la puedes transmitir y no pasa nada. En esa época no estábamos buscando a nadie para contratar, por tanto yo le preguntaría que me dijera quién me pidió que la recibiera.

¡Que lo diga! Porque así tengo yo también la información completa. En ese momento en la redacción eran todo chicas y chicos jóvenes. Además yo solo estuve un mes en Barcelona... Yo paso de poner denuncias [aunque ella debería probarlo]. Yo llevo mucho tiempo siendo un personaje público, entonces que alguien me diga comentarios machistas míos, o alguna alumna o compañera profesora de la universidad donde llevo más de veinte años de profesor.