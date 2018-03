Pilar Rahola hace el paleto supino en una televisión argentina tras presentarla como escritora española

Pilar Rahola tiene que vender el lacrimógeno discurso separatista hasta en una amable entrevista para hablar de su último libro.

La musa del separatismo, de viaje promocional por Argentina, era entrevistada en el Canal A24 por el periodista y presentador de 'El Noticiero A24', Eduardo Feinmann, y nada más comenzar la amena charla, Rahola aprovechó para meter su cuña paleta y reduccionista.

El presentador arrancaba satisfecho de tener a tan ilustre invitada en su plató:

Y sin dejar de terminar la introducción, la separatista le cortaba:

Feinmann, minutos después le repreguntaba por su nacionalidad, ya que eso de 'catalana' no terminaba, como dicen en Argentina, de cerrarle (de cuadrarle):

Rahola no le dejaba acabar la cuestión:

El presentador, con cara sorprendido, repreguntaba:

La escritora independentista proseguía:

Sí, por imposición, a mí no me dejan escoger. Yo formo parte de una nación que tiene 1.000 años de historia, habla un idioma que hace mil años que se habla generación tras generación y hace 300 años que me impiden hablar mi idioma durante períodos brutales de represión. Mi abuelo fue reprimido y no pudo hablar su idioma, mi bisabuelo, también; mi padre, también; mi madre, también; yo también, hasta que el franquismo acabó y pudimos tenerlo legal. Y ahora otra vez tenemos problemas con el idioma, con la identidad, con la soberanía económica y con la financiación.