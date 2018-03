Susanna Griso pincha el mensaje feminista de Marta Rovira con un audio letal

Apenas un día después de la histórica y masiva huelga feminista con motivo del 8 de marzo, el programa de Antena 3 Espejo Público ha vuelto a demostrar que todavía hay muchas actitudes machistas que derribar... también dentro de los partidos de izquierdas, que suelen apropiarse de iniciativas como las de este jueves.

Como subraya EsDiario, el pinchazo telefónico al que ha tenido acceso el programa de Susanna Griso lo protagonizan, el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, de ERC, y el alcalde de San Carles de la Rápita, Josep Caparrós García.

Estaban ambos hablando de la dificultad para encontrar una mujer como consellera de Educación y en una conversación tremendamente machista bromean con la posibilidad de elegir a la esposa de Carles Puigdemont, Marcela Topor, por el hecho de ser rumana.

Más aún, en un momento dado llegan a asegurar que ante la duda habría que dar el puesto a la que tuviera "las tetas más gordas" en una conversación de muy mal gusto en la que señalan que "encontrar mujeres es misión imposible. Es más fácil inaugurar un auditorio que encontrar mujeres" o "pues mira, a la que tenga las tetas más gordas se lo das y ya está. Y te quedas tan ancho", añade Salvadó provocando una carcajada en su compañero (Así estalla el postureo feminista del 'procès': "Es difícil encontrar a mujeres para puestos de responsabilidad, dale el cargo a la que tenga las tetas más gordas").

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, se ha apresurado a intentar apagar el fuego pero no tanto por el contenido machista de la conversación de sus compañeros como por la filtración, cargando contra el mensajero y tuiteando que estudiarán las "acciones legales oportunas" por la filtración de una conversación privada y acusando al Gobierno central de utilizarlas políticamente para atacar el independentismo. Nada ha dicho sobre una posible consecuencia para el diputado republicano.

Un incómodo fuego apenas 24 horas después de que la propia Rovira tuiteara bonitas palabras a favor de la huelga feminista y de la igualdad.

Perquè les dones volem tenir TOTS els drets, igual que els homes. Ni més ni menys. Per això, demà #EnsAturem i continuarem treballant cada dia per una República feminista! #8MJoFaigVaga #VagaFeminista8M #DonesAmbTotsElsDrets pic.twitter.com/MNZvytq39D

En cuanto a las palabras machistas, dos apuntes en su cuenta de Twitter, asegurando que tan soeces palabras no se corresponden con el "ideario de ERC".

Les paraules de Lluís Salvadó són inapropiades i no es corresponen a l'ideari d' @esquerra_ERC . Treballem per constuir una societat amb igualtat efectiva. ERC aplica el Pla d’Igualtat, ha fet unes llistes electorals cremallera 100%, i ens comprometem a la paritat en el nou govern.

El propio Salvadó ha utilizado Twitter para pedir disculpas por una conversación que "no es en absoluto apropiada" y, como Rovira, amenazar a los filtradores.

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6