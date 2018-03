María Lapiedra se niega a que Gustavo González la defienda en 'Supervivientes'

Lapiedra confiesa a Kiko que no le gustaría que Gustavo fuera el que le defendiera durante su estancia en Honduras. "No sé si va a defenderme muy bien, a lo mejor mi amiga lo hace mejor", dijo.

Además, dio la sensación de que su pareja se habría negado porque la colaboración es gratuita: "No sé, me dijo que ya vería". En todo caso, el nombre de González está en la última posición de su listado. "De siempre hemos dicho que Gustavo es el que mejor información tiene y el que peor la vende", ha reflexionado después Jorge Javier sobre su oratoria, según recoge Ecoteuve.

Este jueves, Lapiedra aclaró lo que tiene con el colaborador de Sálvame: "Con Kiko siempre he tenido un tonteo de broma. Nunca hemos quedado fuera de plató ni he sido cariñosa con él para tenerle de mi lado. Me cae bien y ya está. Me preguntó si él me gustaba más que Gustavo en broma. Si me lo llega a preguntar en serio, le digo que no me gusta porque tengo novio",

VÍDEO DESTACADO: Así de teta se lo pasaba María Lapiedra apoyando a los golpistas catalanes