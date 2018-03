Paz Padilla acojona a una espectadora de Sálvame utilizando a Susana Díaz

Paz Padilla nunca ha ocultado que está más próxima a Loli que al hermano de Chiquito. Siempre la ha apoyado y, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a hacerlo en esta ocasión. Su comportamiento ha hecho que Kiko Hernández le recordara que la estaban señalando como valedora de la sobrina del humorista ante la Junta en detrimento de su hermano.

Como muestra de su información, Kiko no dudó en enseñar a Paz un mensaje de una informadora donde le contaba sobre la intermediación de la presentadora. Lo cierto es que Padilla sorprendió, y mucho, con su reacción. Empezó a repetir el nombre de la señora y hasta le dijo: "Pepa, espero que seas funcionaria, porque como seas interina... ¡Uy cómo se va a poner la Susi!" El asunto no quedaba aquí porque volvió a repetir: "Cómo se va a poner la Susi. ¡Con lo que yo la quiero!". Cuanto menos sorprende que tratara con tanta familiaridad a Susana Díaz. Es como si tuviera hilo directo con ella o tal parece, según recoge ESdiario.

Fiel a su estilo habitual, la presentadora no paró de pronunciar el nombre de la informante de Kiko Hernández y hasta improvisó una canción. Y venga a tirar de Susana Díaz. La pobre mujer se vio tan sobrepasada que no dudó en entrar por teléfono para pedir perdón a Paz y expresar: "Fui a tomar algo con un grupo de políticos y lo escuché". También aclaró que no era funcionaria, aunque evitó decir en qué trabajaba no fuera a ser que...

