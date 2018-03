Bárbara Rey no quiere los dos mil euros diarios que le pagarían por ir a Supervivientes

Actriz, vedette y sobre todo, señalada como presunta amante de don Juan Carlos, sus silencios valen más dinero de lo que algunos están dispuestos a pagar. Eso es al menos lo que ella piensa o lo que se deduce después de conocer el resultado de la negociación mantenida entre Barbara Rey y los responsables de organizar el reality de Telecinco, según ha podido conocer Informalia. Grabar durante 24 horas al día las conversaciones de la madre de Sofía Cristo hubiera tenido el aliciente de saber si en algún momento iba a arrojar algo de luz sobre sus cacareadas idas y venidas con el padre de Felipe de Borbón. Pero ha dicho que no. Habrá quien se pregunte si se los han ofrecido por otro lado a cambio de quedarse en casa cómodamente y con la boca cerrada.

Ninguna pista sobre ellos, pero la ex-vedette afirmó en octubre que el escándalo de su relación con el rey Juan Carlos le ha había pasado factura y que no le resultaba fácil encontrar un trabajo ahora que lo necesitaba: "No es ninguna tontería, yo sí tengo una mano negra, no una, doscientas", declaraba, según recoge Informalia.

Bárbara Rey, que cumplió 68 años el pasado 2 de febrero, no atraviesa una buena situación económica tras el robo que sufrió hace un año, en el que le fueron sustraídas joyas y relojes por valor de 180.000 euros. Reconocía la de Totana que buscaba un modo de regresar al mercado laboral. Pero parece que dos mil euros al día durante el tiempo que fuera capaz de resistir en la isla de Supervivientes no ha sido oferta suficiente. Y eso sin contar la posibilidad de llevarse el premio gordo. A pesar de estar a dos años de cumplir los 70, su salud es buena y recordemos que mujeres como Rosa Benito o Mila Ximénez han pasado sin problemas y hasta con éxito por las penalidades de los supervivientes que participan en este tipo de concursos.

VÍDEO DESTACADO: El 'inquietante' robo de joyas por valor de 200.000 euros a Bárbara Rey