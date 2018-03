María confirma que se pasaría por “la piedra” a cualquiera por comida en la isla

Ya hemos perdido la cuenta de las veces que han aparecido Gustavo González y María Lapiedra en 'Sálvame' para hablar de su relación extramatrimonial.



Este sábado, en el 'Deluxe', mientras un nutrido grupo de concursante de 'Supervivientes' ya ha partido hacia Honduras, María Lapiedra acudía al plató del programa para someterse al polígrafo antes de partir hacia su aventura de supervivencia, aventura que por lo que oímos decir a la ex actriz porno, estamos seguros que va a dar momentos memorables, según recoge Exclusivadigital.



Una de las preguntas del polígrafo era "si cambiaría comida por sexo en la isla" y la novia de Gustavo González respondía que SI "A ver, aquí he dicho que si pero con matices porque he dicho si si estuviera soltera, pero si veo un cámara que me gusta y tiene comida pues..."decía María



Mientras Lapiedra daba esta respuesta, su novio Gustavo González miraba de un lado a otro con una sonrisa de vergüenza y levantando las cejas ante la incredulidad de lo que estaba oyendo.



Jorge Javier Vazquez:"Bueno es que los cámaras de 'Superviventes' cuidado ehhhh"



Belen Esteban. "Ya, pero tiene cojones que le diga ella que no baile con nadie, con Paz Padilla y que ella se quiera tirar a uno por comida"



Jorge Javier Vázquez: "A la pregunta de cambiara sexo por comida María Lapiedra ha dicho que SI y el polígrafo dice..."



Conchita: "Que es verdad"



Gustavo: "A mi la verdad es que me choca mucho. Incluso en el caso de que estuvieses soltera me parece una barbaridad cambiar comida por sexo. A mi no me hace ninguna gracia"



Jorge Javier Vázquez: "Hijo mío, eso lo hemos hecho con hambre y sin hambre. Es que nos escandalizamos de unas cosas también"



Gustavo: "¿Tu crees que todos los solteros y solteras que van a la isla tiene previsto liarse con alguien?"



No cabe duda que María Lapiedra es fiel a su reputación no sabemos si por que es así de sencilla y no sabe disimular o porque le importa todo un pito.

