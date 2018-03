"Me he quedado solterillo, pero no es culpa de nadie"

Pablo López ha confirmado a Bertín que ahora es un alma libre. Su relación con Laura, con la que llevaba 11 años de noviazgo, se ha roto: "Me he quedado solterillo", además ha querido aclarar que: "No es culpa de nadie, no hay rencores", tanto que continúa siendo amigo de su expareja: "No me gusta hablar en pasado porque la sigo teniendo cerca, que es lo bonito", confesaba.

También hablaron sobre su infancia en Fuengirola. "Yo con 4 o 5 años era un viejo, leía el periódico Me crie con mi abuelo, se jubiló y yo era su juguete. Me iba al bar con mi abuelo, el dominó si mordían un palillo yo lo mordía también. Yo he sido un viejo siempre porque me he criado entre problemas de viejo siempre", confesaba, según recoge Ecoteuve.

Algo que confirmó su madre más tarde: "Ha sido un niño raro desde que nació, como se ha criado con mis padres ha sido un niño viejuno", decía entre risas. Además descubrió uno de los secretos más extraños de Pablo. Y es que, de pequeño el cantante chupaba paredes.

VÍDEO DESTACADO: Pablo López - El Patio