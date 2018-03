Para María Patiño acostarse con ocho personas a la vez no es una orgía

Siempre decimos que el refranero español es sabio, y continuamente suceden ejemplos para demostrarlo.



Este sábado en el 'Deluxe' tenia lugar un divertido momento que protagonizaba María Patiño, a quien haciendo uso del refranero podíamos calificar como de "Parece trucha pero es galápago", según recoge Exclusivadigital.



Belen Esteban vacilaba a María Lapiedra cuando hablaban de que la ex actriz porno había hecho un trío con Adrián Rodríguez: "Si yo he hecho un quinquio" decía la de San Blas ante las risas de todos



Antonio Rossi se dirigía a Belén diciendo: "Eso es una orgía ya" mientras se oía a Patiño decir: "Es a partir de nueve"



Jorge Javier Vázquez muerto de risa decía "Atención que María Patiño dice que una orgía es a partir de nueve" a lo que añadía "A ver María ¿Por qué ese número de nueve?"



Patiño con gesto algo avergonzado y transpirando afirmaba: "Siempre entendí que era a partir de nueve, no se de niña me quedó eso grabado...no se mira estoy sudando"



El cachondeo ha sido de los épicos. Patiño no sabía donde meterse ante las risas de los colaboradores y público de plató por su comentario. Meno mal que no dijo 69 lo que hubiera sido la locura general.

VÍDEO DESTACADO: Patinazo de María Patiño en 'Socialité' al anunciar la muerte de Dámaso Alonso, fallecido en 1990