Pardo de Vera, la nueva tonta útil de la golpista TV3, escupe una grave acusación contra la Policía española

TV3 jalea, por encima de todo, a cualquiera que no siendo catalán se una a las causa separatista y aproveche para insultar al Gobierno de España y tildar de matonas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La última en sumarse a una nómina que conforman nombres 'ilustres' como los de Willy Toledo o la nueva musa del separatismo, Beatriz Talegón, es la directora de ese diario que rivaliza en astracanadas con el 'Mundo Today'. Ana Pardo de Vera, de Público, se marcó en la noche del 10 de marzo de 2018 un 'speech' contra España sumamente vomitivo en el programa 'Preguntes Freqüents'.

La periodista lucense encontraba realmente bochornoso que la Policía investigue a los golpistas y que busque pruebas para criminalizarlos. Así se expresaba para regocijo de la tropa separatista que cada noche sabatina recluta la presentadora Laura Rosel, la ultra de Puigdemont:

Aquí no hay más que mirar quienes están liderando las fuerzas policiales en España. Esto es muy sencillo. Usted ponga a cuatro matones al frente de la Policía y puede hacer usted una campaña sucísima, desde fabricar informes, cuentas en el extranjero, informes sobre los atentados de Barcelona. Es que se me ocurre de todo, informes sobre los medios de comunicación.

Y concluía:

Es que no hay medida cuando la opinión, la forma de pensar, es distinta a la de este Gobierno. No habrá medida hasta que no nos demos cuenta de lo gravísimo que es esto. Porque no pueden ser las acusaciones y los señalamientos preventivos.