Ana Julia insultó a una reportera de Ana Rosa para que no entrara más en la casa familiar

"Me consta que después de las cerca de cuatro horas que estuve con la familia, sin cámaras, simplemente acompañando a Ángel y al resto de miembros de la familia, pues ella pidió que no volviera a entrar a esa periodista en la casa", dijo la periodista. "Que no se fiaba de mí, decía y, pues efectivamente, no le caí muy bien porque, de hecho, hasta me llegó a insultar".

Valero ha aclarado en el programa que Ana Quezada no profirió el insulto personalmente: "Cuando me marché me consta que me insultó y que les pidió que nunca más entrara en la vivienda. Pero al día siguiente volvimos porque Ángel quería hacer un directo en El programa de Ana Rosa para pedir más medios y más ayuda", según recoge Ecoteuve.

Además, la periodista ha descrito la sensación que tenía de ella: "No la vi compungida, ni la vi abatida, no soltó ni una lágrima y el que sí estaba totalmente destrozado era Ángel, la abuela y el resto de la familia. Ella no rompía a llorar cuando había cámaras delante". Por último, Valero comentó este detalle: "Hubo un momento en el que Ángel comentó que si no aparecía Gabriel, qué iba a ser de él, que no le iba a quedar nada en la vida. A esta cuestión, ella respondió: 'Me tienes a mí Ángel".

VÍDEO DESTACADO: Marlasca: "El padre de Gabriel sospechaba de Ana Julia y tuvo que hacer un papelón"