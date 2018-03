Jorge Javier Vázquez le hace la cucharita en la cama a Toñi Moreno

Una cama era el lugar elegido por Toñi Moreno para entrevistar a Jorge Javier Vázquez en 'Viva la vida' y continuar así la entrevista que hace unos días le hizo en su casa de La Florida , una urbanización de lujo a las afueras de Madrid, hablando de la reciente ruptura sentimental del presentador de 'Sálvame'



Los dos presentadores de Telecinco se tumbaban en el colchón, que estaba rodeado de cojines y comenzaba Jorge Javier enseñando, de manera picarona a su colega, cómo le gusta dormir en pareja: ¡haciendo la cucharita!, según recoge Exclusivadigital.



El de Badalona preguntaba a la andaluza: "¿Sientes algo?", y esta le respondía: . "La verdad es que no".

Jorge Javier continuaba: "Eres torpona en la cama eh?", a lo que contestaba: "Muy torpe". En cambio Jorge Javier presumía "Yo me muevo fenomenal, lo de ser pequeño en la cama es buenísimo".



Ante esta surrealista conversación que tenía lugar en horario de protección al menor, Toñi intentaba reconducir el programa y explicar por qué estaban haciendo una entrevista tan peculiar o absurda, pero se despistaba con lo que estaba sucediendo: "Quedamos muy bien como pareja, si fuera real... Claro, sería un milagro" y añadía "Si tú y yo tuviéramos un hijo seríamos portada del ‘National Geographic'". Jorge Javier no podía parar reír: "No, no, sería de la Biblia".



La presentadora lograba hablar más de tre segundos seguidos sin reír, pero Jorge Javier seguía interrumpiendo comentando que el colchón era demasiado blando. "Pero es pequeñita, que es lo que ahora necesitas", se cachondeaba Toñi. Jorge Javier, lejos de ofenderse por haberse metido con su ruptura, daba más caña: "Yo ahora necesito una cama grande... Que vayan pasando, como una rambla ¿no?".



Jorge Javier se levantaba de la cama para moverla mientras sonaba una música de lo más sensual, a lo que Toñi, indignada, decía que "el entrevistado nunca te va a respetar en la vida si tú lo que haces es ponerle una cama"

