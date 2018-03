El mezquino argumento de Pablo Iglesias para justificarse: "La prisión permanente no hubiese evitado la muerte de Gabriel"

Pablo Iglesias comparecía este martes 13 de marzo en 'Las Mañanas de Cuatro' para abordar la actualidad política de estos días. Después de pasar varios minutos arremetiendo contra el PP y Mariano Rajoy por la corrupción, el presentador Javier Ruiz casi se disculpaba por tener que abordar "otro asunto de la actualidad, solapado con la muerte del niño Gabriel Cruz y el debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable".

Con rostro cariacontecido Iglesias cambiaba el tono de voz y comenzaba su opinión sobre el asunto con un argumento bastante discutible: "El PP está utilizando la muerte de Gabriel para su interés político", decía en un primer momento, "la prisión permanente revisable no hubiese evitado la muerte de Gabriel", proseguía el secretario general de Podemos.

Pablo Iglesias evitaba explicar la postura de su formación, que pide la derogación, y se llevaba a su terreno las palabras de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, que tras conocer el trágico desenlace de la muerte de su hijo apelaba a que no se transmitiese odio.

Tanto Iglesias como Javier Ruiz interpretaban esas palabras de la madre como una petición de no aplicar la prisión permanente revisable y ambos "olvidaban" que el verdadero motivo de esas palabras de Patricia era que no se difundiesen mensajes de odio en la red: "que nadie escrib cosas de rabia, porque ese no era mi hijo y esa no soy yo".

Con críticas al PP por, supuestamente, politizar la muerte de Gabriel Cruz tanto el de Podemos como el presentador escatimaron a su audiencia las otras palabras de Patricia en relación a la asesina de su hijo: "Que pague lo que tenga que pagar con la justicia". Iglesias se iba de rositas del programa, sin explicar por qué no quiere que asesinos de niños cumplan sus condenas íntegras, y Ruiz pasaba parte de la mañana criticando la politización del caso del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, "que habla delante de la capilla ardiente para sacar rédito político".